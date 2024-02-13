В Красноярском крае стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям

Они будут приниматься до 14 марта

Еще в одном регионе России стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям – на этот раз в Красноярском крае.

Заявки на участие в программе субсидий будут приниматься с 12 февраля по 14 марта.

Рибейты предоставляются организациям кинематографии по результатам конкурсного отбора кинопроектов местной кинокомиссией. Все подробности доступны на сайте Министерства культуры Красноярского края.

Программа предоставления субсидий работает в регионе с 1 января 2023 года.

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