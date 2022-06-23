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Russian Film Festival пройдет в Бразилии в офлайн и онлайн-форматах

Автор: БК

23 июня 2022

В рамках показов будут представлены восемь российских проектов

23 июня в Бразилии третий год подряд открываются недели российского кино Russian Film Festival – Volta ao Mundo. Впервые RFF в Латинской Америке пройдет в расширенном формате – офлайн и онлайн. Так, на площадке кинотеатра Petra Belas Artes в Сан-Паулу с 23 по 26 июня состоятся бесплатные показы четырех российских фильмов; второе мероприятие пройдет в онлайн-формате с 30 июня по 21 июля на платформе Belas Artes A La Carte — программа будет расширена до восьми картин, включая художественное и документальное кино, а также сериал.

Офлайн-показы в Сан-Паулу включают спортивную драму Елены Хазановой ОДИН ВДОХ с Викторией Исаковой в главной роли, режиссерский дебют Наталии Кончаловской трагикомедию ПЕРВЫЙ СНЕГ, романтическую комедию Сони Карпуниной ХОЧУ ЗАМУЖ с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Также зрителям покажут документальную картину Андрея Тарковского-младшего о его отце АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ. КИНО КАК МОЛИТВА.

Онлайн-фестиваль Russian Film Festival – Volta ao Mundo дополнится сериалом Анны Меликян «Нежность» с Викторией Исаковой, Евгением Цыгановым и Константином Хабенским в главных ролях, мелодрамой Ангелины Никоновой КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? с Анной Чиповской, а также двумя фильмами в жанре «хоррор» – это ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН Ивана Капитонова и ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ Алексея Казакова. Все фильмы будут показаны на русском языке с португальскими субтитрами.

В рамках Russian Film Festival – Volta ao Mundo бразильская аудитория еще ближе познакомится с творчеством российских женщин-режиссеров.

Russian Film Festival в Бразилии организован Роскино при поддержке Минкультуры РФ и Комитета по туризму города Москвы. Партнером фестиваля является информационный туристический портал Discover Moscow.

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