БК подвел кинопрокатные итоги за два летних месяца 2024 года

Объем рынка за этот период составил 4,6 млрд рублей

«Бюллетень кинопрокатчика» представляет статистику по российскому рынку кинопроката за июнь-июль 2024 года. По подсчетам наших аналитиков, объем рынка за этот период составил 4,6 млрд рублей, а общая посещаемость – 13,8 млн зрителей.

Главными официальными релизами в июне стали комедия НЕПОСЛУШНИКИ (201 млн рублей за месяц) и стартовавшая в самом конце мая семейная лента МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (281 млн за месяц).

Cреди официальных лидеров проката в июле можно отметить комедии ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (188 млн рублей за месяц) и НЕ ОДНА ДОМА (153 млн за месяц), а также хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (172 млн за месяц).

Общие сборы пиратских релизов за этот период составили 1,35 млрд рублей. В числе картин, демонстрировавшихся в рамках предсеансового обслуживания, оказались ГОЛОВОЛОМКА 2, ГАДКИЙ Я 4, ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА, ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА, ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ и другие.

Напомним, что, по данным Министерства культуры России, объем рынка за два летних месяца составил 5,4 млрд рублей, а общая посещаемость – 16,3 млн зрителей.

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