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Предварительная касса уикенда: «Переводчик» вырвался в лидеры проката

Автор: Георгий Романов

4 июня 2023

Релиз заработал около 70 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стала новинка, боевик ПЕРЕВОДЧИК (VLG). Фильм Гая Ричи в стартовый уикенд освоил около 70 млн рублей, выступив в рамках ожидания рынка. 

Вторая крупная новинка недели, мультфильм МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: СКАЖИТЕ «ОЙ!» (VLG) стартовала с четвертой строчки чарта. Анимационный релиз записал на свой счет около 39 млн рублей, что на 25% лучше результата предыдущей части мультфраншизы, выходившей в прокат в декабре прошлого года. 

Последней новинкой, попавшей в ТОП-10, стала комедия с Робертом Де Ниро УИКЕНД С БАТЕЙ (AK). Несмотря на самую низкую заполняемость среди первой десятки в 8 человек на сеанс, обшие сборы картины перевалили за отметку в 25 млн рублей, позволив ей расположится на седьмом месте. 

Фото: кадр из фильма ПЕРЕВОДЧИК
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