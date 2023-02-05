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Предварительная касса уикенда: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки

Автор: Георгий Романов

5 февраля 2023

«Чебурашка» устанавливает очередной рекорд

Первый февральский уикенд ознаменовался очередным рекордом ЧЕБУРАШКИ (CP). Релиз покорил отметку сборов в 6 млрд рублей и довел количество своих зрителей до невероятных 20 млн человек. За уикенд он заработал примерно 270 млн рублей, чего хватило для пятой победы кряду. 

Лучшей новинкой стала отечественная комедия О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (CP), которая за четыре дня проката освоила чуть больше, чем 130 млн рублей. Это на 34% меньше, чем показала предыдущая часть франшизы в 2018 году. Тем не менее, эти цифры позволили проекту "Квартета И" занять второе место в таблице лучших релизов уикенда. 

В топ-10 также попали две хоррор-новинки: МЕТКИ ТЬМЫ (EXP) смогли преодолеть планку в 10 млн рублей, а ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (WP) записала на свой счет порядка 7,8 млн рублей. У обоих релизов самая низкая средняя заполняемость в первой десятке. 

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