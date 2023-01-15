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Предварительная касса уикенда: «Чебурашка» вновь вне конкуренции

Автор: Георгий Романов

15 января 2023

«Операция «Фортуна» и «Аватар: Путь воды» также в тройке лучших

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стал семейный релиз ЧЕБУРАШКА (CP). Проект пополнил свою копилку еще на 825 млн рублей, увеличив кассу до отметки в 4,1 млрд рублей. Подобного результата в отечественном прокате не достигал никто.

Серебро на этой неделе получил новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (GF). Новинка освоила порядка 202 млн рублей, что на 29% меньше, чем было у предыдущей работы британского постановщика ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ. Впрочем, данный результат вполне можно считать удачным, учитывая сложившуюся конкуренцию.

Если сложить сборы всех короткометражек уикенда, то получится цифра около 190 млн рублей. Именно такую сумму как минимум заработал на пиратских показах АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ. Данный результат позволяет фильму Джеймса Кемерона расположиться на третьей строчке в таблице лучших релизов уикенда. Очевидно, что результат картины был бы значительно выше, если бы мы могли учесть вообще все ее пиратские показы. 

Значительно выше ожиданий выступил нидерландский семейный проект ОДНИ НА КАНИКУЛАХ (CP). Казалось, что после новогодних праздников зрителям могли приесться подобные релизы, однако новинка освоила около 29 млн рублей и заняла шестое место в чарте. 

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