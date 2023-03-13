top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки

Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки

Автор: Георгий Романов

13 марта 2023

Общая касса комедии достигла отметки в 220 млн рублей

Лидером уикенда, как и ожидалось, стала российская комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Фильм Антона Маслова собрал около 135 млн рублей за четыре дня проката. Учитывая кассу праздничного 8 марта, результат релиза достиг отметки в 220 млн.

Ниже ожиданий начал свой прокат анимационный проект ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK). Релиз показал неплохой результат, в стартовый праздничный день записав на свой счет около 15 млн рублей, однако за текущий уикенд смог пополнить свою копилку всего на 20 млн, что, впрочем, позволило ему занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда. 

Строчкой ниже расположилась эротическая драма ЭСКОРТНИЦА (NKI). Отечественная картина также освоила за уикенд порядка 20 млн рублей, что в общей сложности за пятидневный прокат вылилось в 31 млн.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фестиваль «Дух огня» назвал победителей
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года
Подробнее
Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
Темп роста выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился
Подробнее
Официальная касса России: в упорной борьбе золото завоевали «Беспринципные в деревне»
Подробнее
Прошла премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Сценарный конкурс «Метод» объявил лонг-лист
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди
Подробнее
Касса России: «Беспринципные в деревне» опередили «Нюрнберг»
Подробнее
Касса четверга: «Поехавшая» возглавила чарт
Подробнее
Прошла премьера фильма «Эскортница»
Подробнее
Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил состав жюри
Подробнее
Состоялась премьера мультфильма «Царевны и таинственная гостья»
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала лауреатов своей премии
Подробнее
Международная касса: «Крид 3» возглавил мировой прокат
Подробнее
«Пушкинскую карту» защитят электронным сертификатом
Подробнее