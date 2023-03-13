Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки

Общая касса комедии достигла отметки в 220 млн рублей

Лидером уикенда, как и ожидалось, стала российская комедия ПОЕХАВШАЯ (CP). Фильм Антона Маслова собрал около 135 млн рублей за четыре дня проката. Учитывая кассу праздничного 8 марта, результат релиза достиг отметки в 220 млн.



Ниже ожиданий начал свой прокат анимационный проект ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ (AK). Релиз показал неплохой результат, в стартовый праздничный день записав на свой счет около 15 млн рублей, однако за текущий уикенд смог пополнить свою копилку всего на 20 млн, что, впрочем, позволило ему занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.



Строчкой ниже расположилась эротическая драма ЭСКОРТНИЦА (NKI). Отечественная картина также освоила за уикенд порядка 20 млн рублей, что в общей сложности за пятидневный прокат вылилось в 31 млн.



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