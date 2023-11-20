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Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» преодолел планку сборов в 2 млрд рублей

Автор: Георгий Романов

20 ноября 2023

Лучшей новинкой стала «Моя ужасная сестра 2»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (NMG). Релиз записал на свой счет еще порядка 206 млн рублей и преодолел престижную планку общих сборов в 2 млрд рублей. 

Серебро чарта забрала семейная комедия МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (NKI). Несмотря на не самый внушительный старт, отечественный релиз смог заработать около 21 млн рублей по итогу уикенда. Еще одна комедия ПАПАША В БЕГАХ (AK) освоила лишь 16 млн рублей и заняла четвертую строчку таблицы лучших релизов уикенда.

Спортивная драма ЛЕГЕНДА О САМБО (RWV) с результатом 14 млн рублей заняла пятую позицию чарта. Примерно столько же оказалось на счету фильма ужасов АСТРАЛ. СОМНИЯ (KNLG) – не исключено, что, когда появятся официальные цифры, позиции релизов могут поменяться. 

Последней новинкой, попавшей в десятку, стал южноафриканский мультфильм СУПЕРМОЗГ (EXP), который сумел оприходовать порядка 11 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2

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