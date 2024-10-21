Предварительная касса уикенда: «Руки Вверх!» продолжают лидировать

Лучшей из новинок стала «Анора»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал байопик РУКИ ВВЕРХ! (CP). Релиз записал на свой счет еще порядка 185 млн рублей, доведя свою общую кассу до 480 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стала драма АНОРА (AK). Обладатель главной награды Каннского кинофестиваля заработал за первые четыре дня проката около 55 млн рублей, что позволило ему расположиться на третьей строчке чарта.



Примерно 15 млн рублей сумела в стартовый уикенд взять российская комедия КОРЕША (NMG). Проект занял восьмое место в таблице лучших релизов уикенда.



Замкнула десятку лучших якутская драма ТРИУМФ. Несмотря на то, что у фильма ограниченный прокат в республике Саха, релиз сумел положить в свою копилку 12 млн рублей благодаря сумасшедшей наработке на сеанс.



Фото: кадр из фильма АНОРА