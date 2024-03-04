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Предварительная касса уикенда: «Лед 3» празднует победу в третий раз подряд

Автор: Георгий Романов

4 марта 2024

Лучшей новинкой стал «Кот и пес», занявший четвертую строчку чарта

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стала мелодрама ЛЕД 3 (NMG). Проект записал на свой счет еще около 195 млн рублей, доведя общий бокс-офис до отметки в 1,5 млрд рублей.

МАСТЕР И МАРГАРИТА (AK) занял вторую строчку чарта и достиг престижной отметки – фильму Михаила Локшина покорился результат в 2 млрд рублей. 

Лучше новинкой недели стала французская комедия КОТ И ПЕС (GF). Рассчитанная в том числе и на семейную аудитория картина заработала за четыре дня проката чуть более 32 млн рублей, что позволило ей подняться на четвертую строчку чарта. 

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10 уикенда, стал хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (EXP). Тайский фильм ужасов смог освоить в первый уикенд примерно 11 млн рублей и расположиться на восьмом месте в таблице. 

Фото: кадр из фильма КОТ И ПЕС

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