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Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»

Автор: Георгий Романов

17 июня 2024

Комедия «Бар "МоскваЧики"» заняла восьмую строчку чарта

Согласно предварительным данным, мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ (GF) и комедия НЕПОСЛУШНИКИ (CRP) заработали примерно по 43 млн рублей за минувший уикенд. Кто из этих проектов – новинка или холдовер, в итоге, окажется на вершине чарта станет понятно после публикации официальных данных. 

С восьмого места начала свой прокат отечественная комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP). Проект показал наихудшую среднюю заполняемость в 5 человек на сеанс, что не помешало ему пополнить свою копилку примерно на 11 млн рублей. 

Строчкой ниже расположился еще один российский релиз – фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (NMG). На счету фильма около 9,5 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка. Историческая драма ИГРА КОРОЛЕВЫ (VLG) с Алисией Викандер и Джудом Лоу смогла также заработать порядка 9,3-9,5 млн рублей за весь уикенд. 

Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ

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