Предварительная касса уикенда: «10 жизней» борется за первую строчку с «Непослушниками»

Комедия «Бар "МоскваЧики"» заняла восьмую строчку чарта

Согласно предварительным данным, мультфильм 10 ЖИЗНЕЙ (GF) и комедия НЕПОСЛУШНИКИ (CRP) заработали примерно по 43 млн рублей за минувший уикенд. Кто из этих проектов – новинка или холдовер, в итоге, окажется на вершине чарта станет понятно после публикации официальных данных.



С восьмого места начала свой прокат отечественная комедия БАР «МОСКВАЧИКИ» (CP). Проект показал наихудшую среднюю заполняемость в 5 человек на сеанс, что не помешало ему пополнить свою копилку примерно на 11 млн рублей.

Строчкой ниже расположился еще один российский релиз – фильм ужасов ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ (NMG). На счету фильма около 9,5 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка. Историческая драма ИГРА КОРОЛЕВЫ (VLG) с Алисией Викандер и Джудом Лоу смогла также заработать порядка 9,3-9,5 млн рублей за весь уикенд.



Фото: кадр из фильма 10 ЖИЗНЕЙ