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Предварительная касса уикенда: «Собиратель душ» ставит рекорды

Автор: Георгий Романов

29 июля 2024

Американский хоррор заработал в первый уикенд 120 млн рублей

Согласно предварительным данным, фильм ужасов СОБИРАТЕЛЬ ДУШ (AK) в первый уикенд освоил порядка 120 млн рублей. Это не только лучший старт для иностранного кино в 2024 году, но и самый успешный старт этого лета. Последний раз, когда хоррор-новинка зарабатывала за четыре дня проката свыше 100 млн рублей, случалось в 2021 году с мейджорским фильмом ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (111 млн рублей).

В десятку лучших также пробились еще три новинки, но ни одна из них не смогла преодолеть рубеж сборов в 10 млн рублей. Шестое место чарта занял отечественный проект В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ (NKI) с результатом в 7,8 млн рублей, восьмая строчка осталась за китайским мультфильмом ПОБЕГ ИЗ ЛАБИРИНТА ВРЕМЕНИ (CP) – 7,1 млн рублей, а на девятом месте оказался американский триллер СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (GF) – 5,6 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма СОБИРАТЕЛЬ ДУШ

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