Предварительная касса уикенда: «Плохая девочка» стартовала с третьей строчки чарта
Автор: Георгий Романов
20 января 2025
Также в топ-10 попали еще две новинки
Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала эротическая драма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK). Фильм с Николь Кидман освоил порядка 70 млн рублей и занял третью строчку чарта, пропустив вперед себя лишь холдоверы ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP).
Чуть меньше 12 млн рублей освоил за четыре дня проката хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (WP). Индонезийский релиз расположился на восьмом месте таблицы лучших проектов уикенда.
Также в десятку лучших попала еще одна новинка – мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP), сумевший за неделю заработать чуть больше 10 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
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