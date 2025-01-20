Предварительная касса уикенда: «Плохая девочка» стартовала с третьей строчки чарта

Также в топ-10 попали еще две новинки

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала эротическая драма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (AK). Фильм с Николь Кидман освоил порядка 70 млн рублей и занял третью строчку чарта, пропустив вперед себя лишь холдоверы ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (NMG) и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CP).



Чуть меньше 12 млн рублей освоил за четыре дня проката хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (WP). Индонезийский релиз расположился на восьмом месте таблицы лучших проектов уикенда.



Также в десятку лучших попала еще одна новинка – мультфильм БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (EXP), сумевший за неделю заработать чуть больше 10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА