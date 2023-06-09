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Предварительная касса четверга: прокат возглавил пиратский релиз «Человек-паук: Паутина вселенных»

Автор: Георгий Романов

9 июня 2023

Лучшей новинкой среди официальных релизом стал мультфильм «Мармадюк»

Согласно предварительным данным, отечественный прокат возгалвил пирасткий релиз ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. На тех сеансах, что возможно было посчитать, мультфильм заработал чуть более 10 млн рублей. Такой старт должен будет позволить релизу рассчитывать на 80-100 млн рублей по итогу уикенда.

Лучшей официальной новинкой стал другой анимационный проект — МАРМАДЮК (NKI). С результатом около 5,1 млн рублей мультфильм расположился на третьем месте таблицы. Теперь в зависимости от множителя уикенда он может заработать 40-50 млн рублей за четыре дня проката.

Новый фильм Бориса Хлебникова СНЕГИРЬ (AK) начал свой прокат с шестой строчки чарта. На счету проекта почти 3 млн рублей, что должно будет вылиться к вечеру воскресенья в 22-25 млн рублей.

Еще одна новинка, семейная картина СОЛНЦЕ НА ВКУС (CRP), также попала в топ-10 лучших релизов четверга. В копилке фильма Эльдара Салаватова оказалось 2 млн рублей, и теперь покорение планки в 15 млн рублей к концу недели выглядит для проекта посильной задачей. 

Фото: кадр из мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ
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