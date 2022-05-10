Предварительная касса расширенного уикенда: «Артек» отрывается от преследователей

«Крылья над Берлином» и «Бука» преодолевают 100-миллионный рубеж

По окончанию расширенного уикенда, на который выпали два лишних выходных дня, лидировать в российском прокате продолжила семейная картина АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI). За шесть дней проката фильм записал на свой счет еще порядка 60 млн рублей и довел свою общую кассу до 130 млн рублей.

В тройку лидеров вошли военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (CRP) и мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (VLG), которые заработали 50 млн и 40 млн рублей соответственно. Это позволило обоим проектам преодолеть планку сборов в 100 млн рублей.

А вот российской военной картине ПЕРВЫЙ ОСКАР (CP) покорить этот рубеж скорее всего уже не удастся. В данном случае не помог даже праздник 9 мая — за расширенный уикенд фильм пополнил свою копилку всего на 12 млн рублей. Всего же на счету фильма Сергея Мокрицкого около 78 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram