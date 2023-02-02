Предварительная касса четверга: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки

«Чебурашка» нацелился на 6 млрд рублей

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал отечественный релиз ЧЕБУРАШКА (CP). Семейная картина записала на свой счет еще порядка 24 млн рублей, что по итогам уикенда выльется в 230-250 млн рублей. Такой результат позволит фильму Дмитрия Дьяченко покорить отметку в 6 млрд рублей уже на этой неделе.



Лучшей из новинок стала российская комедия от «Квартета И» О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (СР). Фильм освоил в первый день проката около 18 млн рублей, что суммарно принесет ему 130-140 млн рублей к вечеру воскресенья.



В топ-10 релизов четверга попало еще два хоррора. МЕТКИ ТЬМЫ (EXP) заработали 1,6 млн рублей и теперь могут рассчитывать на 10-12 млн рублей за уикенд, а ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (WP) смогла пополнить копилку лишь на 1 млн рублей, поэтому за четыре дня проката её сборы вряд ли превысят 7-8 млн рублей.



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