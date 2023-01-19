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Предварительная касса четверга: «Чебурашка» вновь на первой строчке

Автор: Георгий Романов

19 января 2023

Лучшей из новинок стал хоррор «13 изгнаний дьявола»

Лидером четверга вновь стал фильм Дмитрия Дьяченко ЧЕБУРАШКА (CP). Рекордсмен проката заработал еще почти 75 млн рублей и теперь претендует на результат около 600 млн за весь уикенд. Это позволит ему взять 5-миллиардный рубеж. 

Лучшая новинка, хоррор 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (VLG), стартовала с четвертой строчки чарта, пропустив вперед АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ (20 млн рублей) и ОПЕРАЦИЮ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (15 млн). Испанский фильм ужасов освоил в первый день проката примерно 2,7 млн рублей, что может вылиться к вечеру воскресенья в 20–22 млн.

Триллер НА КРАЮ (EXP) с показателем в 1,7 млн рублей занял пятое место в таблице лучших релизов четверга. С подобным результатом британская картина может рассчитывать на 12–14 млн за четыре дня проката. 

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