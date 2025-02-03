Больше половины жителей России продолжают пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры

Об этом сообщается в новом исследовании аналитической компании GfK

Аналитическая компания GfK подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в четвертом квартале 2024 года. В опросе участвовали 7200 жителей российских городов в возрасте 16–55 лет.

Согласно ему, доля россиян, пользующихся стримингами, составила 51%. В начале 2024 года уровень проникновения подписки на онлайн-кинотеатры впервые превысил 50% и с тех пор этот показатель стабилен (от 50% до 52% в отдельные кварталы). Доля платящих подписчиков в октябре-декабре 2024 года также почти не изменилась и составила 35% (36% в третьем квартале, 37% во втором, 38% в первом). В 2023 году он находился на уровне 30-33%.

Лидером по общему числу подписчиков (20%) и пользователям с платной подпиской (15%) остается «Кинопоиск». Второе место по доле подписчиков поделили Wink и Okko (12%). Однако, стоит отметить, что доля жителей городов, пользующихся подпиской Okko, росла на протяжении всего года (в первом квартале 2024 года она составляла 8%, в третьем – уже 10%), то доля Wink весь год снижалась (с 14% в первом квартале 2024 года). Помимо этого, Okko продолжает сокращать разрыв по доле платящих подписчиков (с 6% в третьем квартале до 7% в четвертом), в то время как у Wink за тот же период она упала с 9% до 8%.Четвертую строчку занял «Иви» с результатом в 9% подписчиков и 6,3% платящих подписчиков. Замкнул пятерку KION (8% и 5,8% соответственно).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень проникновения подписки остается стабильным: в четвёртом квартале ей пользовались 57% жителей этих городов. В других городах-миллионниках, в свою очередь, наблюдается рост: 54% жителей в четвертом квартале против 50% в третьем.

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