Гильдия актеров США начала забастовку против производителей видеоигр

Контракт с игровыми компаниями пересматривается уже почти два года

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) снова объявляет забастовку – на этот раз против десяти крупнейших производителей видеоигр. В их числе – Activision, Electronic Arts, Epic Games и многие другие.

Контракт гильдии с игровыми компаниями пересматривается уже почти два года. Отмечается, что камнем преткновения в новом договоре стало урегулирование условий использования искусственного интеллекта.

Официальное решение о прекращении работы было принято спустя 10 месяцев после того, как профсоюз впервые проголосовал за потенциальную забастовку с почти единогласным результатом (98,32%).

Членам SAG-AFTRA разрешили принять участие в конвенции Comic-Con в Сан-Диего, несмотря на начавшуюся забастовку. Представители гильдии подчеркивают, что ситуация разворачивается очень быстро, и многим актерам «потребуется некоторое время, чтобы осознать весь масштаб происходящего».