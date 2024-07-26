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Гильдия актеров США начала забастовку против производителей видеоигр

Автор: Илья Кувшинов

26 июля 2024

Контракт с игровыми компаниями пересматривается уже почти два года

Гильдия актеров США (SAG-AFTRA) снова объявляет забастовку – на этот раз против десяти крупнейших производителей видеоигр. В их числе – Activision, Electronic Arts, Epic Games и многие другие.

Контракт гильдии с игровыми компаниями пересматривается уже почти два года. Отмечается, что камнем преткновения в новом договоре стало урегулирование условий использования искусственного интеллекта.

Официальное решение о прекращении работы было принято спустя 10 месяцев после того, как профсоюз впервые проголосовал за потенциальную забастовку с почти единогласным результатом (98,32%).

Членам SAG-AFTRA разрешили принять участие в конвенции Comic-Con в Сан-Диего, несмотря на начавшуюся забастовку. Представители гильдии подчеркивают, что ситуация разворачивается очень быстро, и многим актерам «потребуется некоторое время, чтобы осознать весь масштаб происходящего».

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