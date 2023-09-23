top banner

В Сан-Себастьяне открылся 71-й международный кинофестиваль

Автор: Илья Кувшинов

23 сентября 2023

Российская картина «Привет, мама» участвует в секции дебютов «Новые режиссеры»

22 сентября в Сан-Себастьяне стартовал 71-й международный кинофестиваль. Фильмом-открытия стала новая лента Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА – первый анимационный фильм мастера за десять лет.

Сам режиссер удостоился почетной награды «Доностия» за вклад в кинематограф, которая была вручена виртуально, потому что Миядзаки предпочитает не выезжать из Японии. МАЛЬЧИК И ПТИЦА запланирован к выходу в российский прокат в ноябре.

В этом году среди участников смотра есть и отечественная картина. Драмеди ПРИВЕТ, МАМА Или Малаховой о девушке, которая не хочет взрослеть, попала в секцию дебютов «Новые режиссеры». Российская премьера фильма состоялась на кинофестивале в Выборге, где он получил специальный приз за лучшую женскую роль.

Лауреаты кинофестиваля в Сан-Себастьяне станут известны в следующую субботу, 30 сентября. Фильмом-закрытия станет байопик о писателе Сэмюэле Беккете СПЕРВА ТАНЦУЙ (Dance First) c Гэбриелом Бирном.

Фото: соцсети фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Барби» возглавил прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 21–24 сентября 2023 года
Подробнее
Фонд кино открыл вторую волну приема заявок на программу «Автор»
Подробнее
Фестиваль «Амурская осень» объявил лауреатов
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Касса России: лидером проката стал пиратский релиз «Барби»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября
Подробнее
В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация ИРИ
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»
Подробнее
«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чужая»
Подробнее
Кевин Костнер захотел вернуться в «Йеллоустон»
Подробнее
Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Подробнее
Телеканал 2х2 сменил гендиректора
Подробнее
В столице запустят Московскую цифровую киноплатформу
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Лада Голд»
Подробнее
В России снизилась доля желающих платить за контент в Интернете
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 сентября
Подробнее
Президент Screen Gems уходит в отставку после 16 лет работы
Подробнее
Открыта аккредитация участников на Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 2023/2024
Подробнее