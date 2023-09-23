В Сан-Себастьяне открылся 71-й международный кинофестиваль

Российская картина «Привет, мама» участвует в секции дебютов «Новые режиссеры»

22 сентября в Сан-Себастьяне стартовал 71-й международный кинофестиваль. Фильмом-открытия стала новая лента Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА – первый анимационный фильм мастера за десять лет.

Сам режиссер удостоился почетной награды «Доностия» за вклад в кинематограф, которая была вручена виртуально, потому что Миядзаки предпочитает не выезжать из Японии. МАЛЬЧИК И ПТИЦА запланирован к выходу в российский прокат в ноябре.

В этом году среди участников смотра есть и отечественная картина. Драмеди ПРИВЕТ, МАМА Или Малаховой о девушке, которая не хочет взрослеть, попала в секцию дебютов «Новые режиссеры». Российская премьера фильма состоялась на кинофестивале в Выборге, где он получил специальный приз за лучшую женскую роль.

Лауреаты кинофестиваля в Сан-Себастьяне станут известны в следующую субботу, 30 сентября. Фильмом-закрытия станет байопик о писателе Сэмюэле Беккете СПЕРВА ТАНЦУЙ (Dance First) c Гэбриелом Бирном.

Фото: соцсети фестиваля