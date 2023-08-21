Новый фильм Джеймса Марша закроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Главные роли в биопике о Сэмюэле Беккете сыграли Гэбриел Бирн и Эйдан Гиллен

71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне объявил фильм закрытия – The Hollywood Reporter сообщает, что им стал биопик о писателе Сэмюэле Беккете СПЕРВА ТАНЦУЙ (Dance First).

Лента Джеймса Марша расскажет о жизни великого ирландца от момента, когда он был бойцом французского Сопротивления во время Второй мировой войны, до его литературного триумфа и последующей жизни затворника. Роль самого Беккета исполнил Гэбриел Бирн, его возлюбленную и затем жену Сюзанн Дешево-Дюмениль сыграла Сандрин Боннер, а роль другого легендарного писателя, Джеймса Джойса, досталась Эйдану Гиллену.

Мировая премьера картины пройдет на смотре вне конкурса 30 сентября.

Напомним, что в 2014 году фильм Марша ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА, повествующий о жизни блистательного ученого и его отношениях с женой, удостоился пяти номинаций на «Оскар» и получил награду за лучшую мужскую роль.

Фестиваль в Сан-Себастьяне откроется 22 сентября новой работой Хаяо Миядзаки КАК ПОЖИВАЕТЕ?.

Фото: кадр из фильма СПЕРВА ТАНЦУЙ