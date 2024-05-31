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Еще два российских фильма попали в программу Шанхайского кинофестиваля

Автор: БК

31 мая 2024

Смотр пройдет с с 14 по 23 июня

Программа 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) пополнилась еще несколькими отечественными картинами.

Фантастический триллер АКВАРИУМ Ильи Шагалова и научно-фантастическая лента КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева примут участие в секции World Debut внеконкурсной программы смотра Film Panorama.

Напомним, что ранее стало известно о трех российских проектах, которые будут показаны в рамках смотра – новый фильм Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ, в частности, примет участие в основном конкурсе.

Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 23 июня.

Фото: кадр из фильма АКВАРИУМ

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