Еще два российских фильма попали в программу Шанхайского кинофестиваля

Смотр пройдет с с 14 по 23 июня

Программа 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) пополнилась еще несколькими отечественными картинами.

Фантастический триллер АКВАРИУМ Ильи Шагалова и научно-фантастическая лента КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева примут участие в секции World Debut внеконкурсной программы смотра Film Panorama.

Напомним, что ранее стало известно о трех российских проектах, которые будут показаны в рамках смотра – новый фильм Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ, в частности, примет участие в основном конкурсе.

Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 23 июня.

Фото: кадр из фильма АКВАРИУМ