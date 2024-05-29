Новый фильм Бакура Бакурадзе вошел в основной конкурс кинофестиваля в Шанхае

Смотр пройдет с 14 по 23 июня

Мировая премьера новой работы Бакура Бакурадзе СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ состоится в рамках 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF).

В центре сюжета – трогательная история мужской дружбы двух друзей, живущих в Москве и Тбилиси, которые не виделись тридцать лет и нашли друг друга в соцсетях. Главные роли в картине исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакурадзе.

Фильм был снят в России и Грузии при поддержке Министерства культуры и Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Также в секции Asia New Talent примет участие ЛАСТОЧКА Малики Мухамеджан, снятая Продюсерским центром «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, а в конкурсной программе короткометражных фильмов – анимационная лента «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова (школа-студия ШАР).

Шанхайский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 23 июня.

Фото: кадр из фильма СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ