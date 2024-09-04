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Александр Сокуров не сможет открыть свою мастерскую в Армении

Автор: Илья Кувшинов

4 сентября 2024

Причиной называется отсутствие продуктивного диалога с ректором вуза

Мастерская Александра Сокурова в Ереванском государственном институте театра и кино не состоится из-за отсутствия продуктивного диалога с ректором вуза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал режиссера.

«В сложившихся условиях мастер курса лишен возможности наполнить программу обучения содержанием, которое гарантирует достойный профессиональный результат. Александр Николаевич глубоко сожалеет по этому поводу, но и надеется, что рано или поздно Мастерскую можно будет все же открыть», – гласит официальное заявление.

Первоначально планировалось, что Сокуров будет вести курс в магистратуре института с сентября.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ

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