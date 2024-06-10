Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении

Обучение должно начаться в сентябре

Ереванский государственный институт театра и кино сообщил в своем официальном аккаунте в Facebook*, что режиссер Александр Сокуров откроет там свою мастерскую.

Ожидается, что уже с сентября постановщик будет вести курс в магистратуре института, расположенного в столице Армении.

Напомним, что в 2013 году Сокуров открыл фонд «Пример интонации», а затем запустил мастерские в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Среди картин, сделанных фондом – СОФИЧКА Киры Коваленко, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина, КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ Малики Мусаевой и многие другие работы.

В декабре прошлого года режиссер заявил, что его ученикам не дают финансирования, а дальнейшая судьба фонда также остается под вопросом.

* Соцсеть Facebook принадлежит Meta, которая была признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ