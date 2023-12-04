Александр Сокуров опроверг информацию о завершении режиссерской карьеры

Постановщик заявил, что его слова были вырваны из контекста

Александр Сокуров пока не планирует завершать режиссерскую карьеру. Об этом постановщик заявил в разговоре с ТАСС.

«Это, конечно, вырвано из контекста. Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия», – сказал режиссер.

Сокуров отметил, что молодым режиссерам сейчас еще хуже и заявил, что его ученикам не дают финансирования. Дальнейшая судьба его фонда «Пример интонации» также остается под вопросом. «Нам отказано в господдержке наших дебютных фильмов», – подчеркнул Сокуров.

Среди картин, сделанных фондом – СОФИЧКА Киры Коваленко, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина, КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ Малики Мусаевой и многие другие работы. В мае Сокуров рассказал в интервью БК о том, почему «Пример интонации», которому в этом году исполнилось 10 лет, необходим российскому кино.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ