Виной этому стал запрет выхода «Сказки» в прокат

Режиссер Александр Сокуров объявил о завершении режиссерской карьеры. Об этом сообщает РБК.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я – русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?», – заявил он.

Чуть ранее 72-летний постановщик заявил, что не планирует работать над новыми фильмами из-за запрета выхода СКАЗКИ в прокат.

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», – сказал Сокуров.

Напомним, что в октябре Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму СКАЗКА. Онлайн-релиз картины состоялся на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» в воскресенье, 3 декабря.

В 2013 году режиссер также основал Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)». Среди картин фонда – СОФИЧКА Киры Коваленко, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина, КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ Малики Мусаевой и многие другие фильмы, получившие призы на самых престижных российских и международных кинофестивалях. В мае этого года Сокуров рассказал в интервью БК о том, почему этот фонд необходим российскому кино.

Фото: кадр со съемок фильма ФАУСТ