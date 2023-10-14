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Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «Сказке» Александра Сокурова

Автор: Илья Кувшинов

14 октября 2023

Стоит отметить, что конкретная причина министерства не называется

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Александра Сокурова СКАЗКА. Об этом сообщает официальный Telegram-канал режиссера.

«Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать СКАЗКЕ прокатное удостоверение, – гласит официальное заявление. – Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без “прокатки”».

Сам документ за подписью главы департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрия Давиденко был опубликован в Telegram-канале Ксении Собчак. Согласно постановлению, решение было принято «на основании подпункта «ж» п.18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм».

Стоит отметить, что конкретная причина министерства не называется, потому что подпункт «ж» гласит – «в иных определенных федеральными законами случаях».

В центре сюжета СКАЗКИ – показанные в фантастическом ключе события Второй мировой войны, где демонстируются сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА

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