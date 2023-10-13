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Минкультуры запретило показ «Сказки» Александра Сокурова на фестивале «КАРО.Арт»

Автор: БК

13 октября 2023

Об этом сообщает официальный Telegram-канал режиссера

Министерство культуры России запретило показ фильма Александра Сокурова СКАЗКА на международном фестивале «КАРО.Арт». Об этом сообщает официальный Telegram-канал режиссера.

«Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки, – отмечается в заявлении постановщика. – Предстоят большие проблемы в жизни – как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь». 

Сокуров предполагает, что картине также будет отказано в выдаче прокатного удостоверения.

«Очевидно, впереди отказ на выдачу СКАЗКЕ прокатного удостоверения – цензурный запрет на показ фильма у меня на родине. И негласный запрет на показ всех моих кинематографических работ, созданных ранее, – говорит режиссер. – Я не просто протестую против цензуры – я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками».

Организаторы фестиваля «КАРО.Арт» подтвердили отмену показа. Официальные причины не называются.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА

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