Александр Сокуров: «Нам всегда очень трудно от того, что мы в России в культуре вечно и смертельно зависимы от государства»

Режиссер рассказал о том, почему фонд «Пример интонации» необходим российскому кино

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)», которому в этом году исполняется десять лет, прославился тем, что запустил в российском кино так называемую кавказскую новую волну, состоящую из молодых авторов – учеников маэстро. Это единственная в России студия, которая специализируется на съемках кинодебютов в регионах России. Среди картин фонда – СОФИЧКА Киры Коваленко, ТЕСНОТА Кантемира Балагова, ГЛУБОКИЕ РЕКИ Владимира Битокова, МАЛЬЧИК РУССКИЙ Александра Золотухина, ТЕМБОТ Тины Мастафовой и многие другие фильмы, получившие призы на самых престижных российских и международных кинофестивалях. На студии также была снята картина Малики Мусаевой КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ – первый в истории фильм от режиссера-женщины родом из Чечни, снятый на чеченском языке. Режиссер Александр Сокуров рассказал БК о том, почему такой фонд необходим российскому кино.

Какие вы видели перед собой задачи при создании фонда «Пример интонации» в 2013 году?

Я долго наблюдал за тем, с каким жестокосердием наше государство относилось к судьбам молодых кинематографистов, за «разбойной» деятельностью московских и питерских мейджоров. Единственное, что я мог предпринять, это сформировать независимое петербургское творческое объединение для поддержки молодых кинематографистов, проживающих или обучающихся в провинциальных городах России – в Сибири, Петербурге, в северных провинциях страны, на Урале, в Поволжье, на Кавказе, на Дальнем Востоке… Мы осознавали, что нужна особая производственная и художественная поддержка тем, кто только что получил профессиональные дипломы или завершает образование в провинциальных вузах России. Нельзя забывать, что большие российские киностудии перестали не только поддерживать молодежь, но и вообще прекратили собственный выпуск кинофильмов. Они переключились на функции оказания услуг посторонним организациям. Посоветовавшись с моим другом-коллегой Владимиром Персовым, я принял решение образовать некоммерческий фонд. Независимый фонд поддержки дебютного кино. Я решил назвать его «Пример интонации», так назывался цикл моих фильмов – диалогов с уважаемыми современниками. Конечно, успех работы такого сложного предприятия, как некоммерческий фонд, в определяющей степени должен был зависеть от того, кто возглавит тяжелую организационную и экономическую работу. Особенно это важно при существовании в таком нищем, экономически несостоятельном, провинциальном городе, как Петербург.

Мне порекомендовали обратить внимание на уникального человека – петербуржца Николая Янкина, который, несмотря на молодой возраст, уже имел существенный опыт работы в больших государственных и частных организациях. Николай прекрасно образованный человек – имеет юридическое образование, экономическое, знает европейские языки. По сути, Николай провел все большие организационные работы, был сформирован совет учредителей, и фонд начал работать. То, что он продержался прошедшие десять лет и все же входит в особо тревожное наше время, это заслуга Николая Янкина. Огромную поддержку фонду оказала Наталия Дмитриевна Солженицына. Не могу не упомянуть Романа Аркадьевича Абрамовича и Владимира Альбертовича Смирнова, Алексея Леонидовича Кудрина, Ольгу Шервуд. Мы благодарны выдающемуся коллективу «Сеанса», Любови Аркус – работаем вместе с первых дней существования фонда. Мы благодарны всем, кто с пониманием относится к проблемам российского молодого кино и посильно поддерживал или поддерживает нас.

Почему вам было важно дать возможность голоса молодым региональным дебютантам?

Москвичам всегда есть кому помочь. Москва – богатый город с немереными ресурсами. С собственным правительством и огромной, близкой к властям кинематографической братией. Кроме того, иногда с московскими молодыми коллегами невозможно работать – они требуют большие гонорары… Даже совсем молодые. В Петербурге таких ресурсов нет.

Довольны ли вы результатами работы фонда спустя десять лет?

Доволен ли я… Мы с моими уважаемыми коллегами в нашем дебютном фонде «Пример интонации» смогли бы сделать много больше, если бы не изменилась экономическая и политическая обстановка в Российской Федерации в предыдущие два года. Да и в текущем году тоже. За годы работы мы в фонде стали много опытнее и сноровистее. У Николая Янкина сегодня в профессиональном багаже опыт работы и на сложнейшем постановочном международном кинопроизводстве. Такой опыт обретается только с годами непрерывного профессионального труда. Но нам всегда очень трудно от того, что мы в России в культуре вечно и смертельно зависимы от государства. Зависимость экономическая и идеологическая. Наш фонд никогда особо не поддерживали, все мои попытки разобраться в том, что происходит в русском кинематографическом пространстве, изменить администрирование в федеральном кино ни к чему не привели. Бюрократы со мной не хотят разговаривать, я вычеркнут из профессионального и общественного процесса в России. Нам с каждым годом становится все труднее и труднее не только работать – выживать.