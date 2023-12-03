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«Сказка» Александра Сокурова появилась в сети

Автор: Илья Кувшинов

3 декабря 2023

Онлайн-премьера фильма состоялась на YouTube-канале Ксении Собчак

Новая работа Александра Сокурова, которая была запрещена Министерством культуры России к прокату, появилась в интернете – онлайн-премьера фильма СКАЗКА состоялась на YouTube-канале Ксении Собчак «Осторожно: Собчак».

«Сокуров просто продолжает вести свой главный разговор о природе власти, политическом добре и зле, о том, какая тонкая, прозрачная, проницаемая граница между культурой и варварством, и где в этом мире место Бога», – отметила журналист в своем Telegram-канале.  

Помимо самой картины, зрителям оказалась доступна видеоверсия обсуждения после закрытого показа ленты, который прошел 19 ноября. В нем приняли участие Юрий Сапрыкин, Константин Богомолов, Андрей Колесников, Антон Желнов, Евгений Жаринов, Андрей Смирнов, Тамара Морщакова и сам Александр Сокуров.

В центре сюжета СКАЗКИ – показанные в фантастическом ключе события Второй мировой войны, где демонстрируются сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей. Причина запреты ленты минкультом так и не называется.

Фото: кадр из фильма СКАЗКА

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