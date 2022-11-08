Sony Pictures отказалась от идеи полного ухода из России

Новая компания Антона Сиренко займется прокатом фильмов, в производстве которых участвовал мейджор

Компания Sony Pictures не планирует полностью покидать российский рынок. БК ранее сообщал, что экс-глава Sony Pictures Productions and Releasing Антон Сиренко в июне 2022 года основал компанию «Контент-клуб», сфера деятельности которой была указана как «работа над распространением кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм». Еще одна компания, оформленная на Сиренко, — «Контент-клуб Холдинговая компания» — с 2023 года займется прокатом российских фильмов, в создании которых участвовала Sony.

Информацию о смене названия российского юрлица Sony Pictures на «Контент-клуб» Сиренко подтвердил «Ведомостям». По данным издания, передача структуры российскому топ-менеджменту прошла в рамках денежной сделки, однако ее размер Сиренко называть отказался. Кроме него, владельцем компании является еще один партнер, имя которого глава «Контент-клуба» называть отказался. При этом Сиренко сообщил, что компания планирует инвестировать собственные средства в производство контента.

SPPR за время своей работы в России неоднократно входила в производство российских картин. Среди них – проекты СТАЛИНГРАД, ПРИТЯЖЕНИЕ, ВТОРЖЕНИЕ и дилогия ЛЕД. Напомним, что в октябре генеральный директор медиахолдинга НМГ Светлана Баланова сообщила о начале работы над третьей частью франшизы ЛЕД. Релиз картины запланирован на конец 2023 года.

Схема передачи бизнесу местному менеджменту уже опробована музыкальным подразделением Sony. Ранее контроль над российским офисом Sony Music перешел российскому юридическму лицу. Главой созданной компании стала бывший директор Sony Music Entertainment Russia Арина Дмитриева. При этом сообщалось, что российская компания будет работать только с отечественными артистами, а права на музыку международных артистов не включены в условия передачи компании. Аналогичным образом обстоят дела и с кино. В комментарии «Ведомостям» Антон Сиренко подчеркнул, что «вопроса о дистрибуции новинок Sony Pictures в повестке обсуждения пока нет».