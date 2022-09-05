Об этом сообщают источники БК

Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal. Об этом сообщают источники БК.

Согласно открытым данным, 28 июля 2022 года бывший гендиректор компании UPI Вадим Иванов и экс-директор по маркетингу UPI Николай Борунков учредили новую кинопрокатную структуру. Компания получила название «Атмосфера кино».

Генеральным директором является Вадим Иванов. Сразу несколько источников БК сообщили, что продюсер Рубен Дишдишян выступит в качестве партнера «Атмосферы кино». Основатель компании «Марс Медиа» вернется в кинопрокатный бизнес спустя 11 лет после ухода с поста президента компании «Централ Партнершип».

Как отмечают источники БК, компания «Атмосфера кино» займется выпуском высокобюджетного российского кино. В пакет компании войдут НЮРНБЕРГ, ВОЛАНД и новый фантастический проект Романа Борисевича и Алексея Попогребского САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА. Помимо российского контента, предполагаются и зарубежные закупки. Вадим Иванов и Рубен Дишдишян отказались от официальных комментариев.

Кроме того, 7 июня 2022 года генеральный директор российского офиса компании Sony Pictures Антон Сиренко стал одним из основателей компании «Контент-клуб». Новая структура будет работать над распространением кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм. Сиренко также выступает в качестве генерального директора компании.

В июле 2022 года компания Universal Pictures закрыла свой российский офис. Ранее в марте 2022 года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о остановке проката своих фильмов в России.