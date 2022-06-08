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Видеосервис Start запускает подписку для студентов

Автор: БК

8 июня 2022

Контент онлайн-кинотеатра будет доступен по специальной цене

Онлайн-кинотеатр Start запускает подписку для студентов — «Каникулы на Start», в рамках которой по специальной цене без рекламы и доплат будут доступны: линейка сериалов Start Young, все проекты онлайн-кинотеатра и более 170 телеканалов.

Специальная подписка даст скидку до 80% и будет состоять из трех тарифов: НОРМ за 299 рублей в месяц, ТОПЧИК за 599 рублей на три месяца и годовой тариф ЗАЧЕТ за 999 рублей. 

Первым проектом в линейке Start Young стал сериал «Смычок» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Актер сыграл талантливого скрипача, которого шантажом втягивают в опасный бизнес, заставляя выбирать — деньги и новая жизнь или консерватория и мечты о музыкальной карьере. В течение года запланированы еще 5 релизов из линейки Start Young. Ближайшей премьерой станет 

В Start Young станет доступен сериал «Жиза», который выйдет на видеосервисе 23 июня. Это юношеская драма о побеге двух детдомовцев в Москву и их мечтах, главные роли в которой сыграли Максим Сапрыкин и Валентина Ляпина. Также в линейке выйдут: сериал «Черная весна» об опасных увлечениях и юношеском максимализме с Глебом Калюжным, Анастасией Красовской, Никитой Кологривым и Артемом Кошманом, третий долгожданный сезон сериала «Новенький», а также «Алиса не может ждать» — о мире иллюзий с Лизой Ищенко и Анной Михалковой, история юной феминистки в «Цыцгендере» с Кристиной Кучеренко.

Для оформления подписки «Каникулы на Start» необходимо заполнить заявку по ссылке https://start.ru/pages/students, указав данные студенческого билета. Подписка доступна только новым пользователям.

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