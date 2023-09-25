Uber опроверг возвращение Роберта Де Ниро к роли из «Таксиста»

Так или иначе, актер действительно появится в новой кампании сервиса

Роберт Де Ниро действительно снимется в рекламе Uber, однако не в роли Трэвиса Бикла. Об этом сообщает Variety.

Представители Uber подтвердили, что актер появится в новой промо-кампании британского подразделения сервиса, которая дебютирует позднее в этом году, но сам Де Ниро не вернется к образу из ТАКСИСТА Мартина Скорсезе. То же самое заявил и представитель актера Стэн Розенфелд.

Психологический триллер, который вышел на экраны в 1976 году, был удостоен четырех номинаций на «Оскар», включая упоминания в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль».

Ранее, сценарист ТАКСИТА Пол Шредер осудил в своих социальных сетях возможное «рекламное» возвращение Трэвиса Бикла.

Фото: кадр из фильма ТАКСИТ