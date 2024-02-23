Тейлор Свифт признана самым продаваемым исполнителем 2023 года

Певица удостоилась этого звания второй год подряд

Международная федерация звукозаписи (IFPI) подвела итоги прошлого года, вручив награду «Артист года в мире звукозаписи» певице Тейлор Свифт.

При составлении рейтинга учитывались мировые продажи музыкального контента исполнителя на стриминговых площадках, физических носителях, а также число скачиваний треков в течение календарного года. Сама премия «Артист года в мире звукозаписи» вручается 11-й год подряд, и для Свифт это уже четвертая награда – она ранее получала ее в 2014, 2019 и 2022-м годах.

Напомним, что в прошлом году певица также выпустила концертный фильм TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, ставший самым кассовым фильмом-концертом в США. В общей сложности лента смогла освоить $261,6 млн в мировом прокате.

В начале февраля Disney+ приобрел права на эксклюзивный стриминговый показ расширенной версии шоу за более чем $75 млн, что стало одной из самых крупных сделок в истории онлайн-кинотеатров.

Фото: кадр из фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR