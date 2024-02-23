top banner

Тейлор Свифт признана самым продаваемым исполнителем 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

23 февраля 2024

Певица удостоилась этого звания второй год подряд

Международная федерация звукозаписи (IFPI) подвела итоги прошлого года, вручив награду «Артист года в мире звукозаписи» певице Тейлор Свифт.

При составлении рейтинга учитывались мировые продажи музыкального контента исполнителя на стриминговых площадках, физических носителях, а также число скачиваний треков в течение календарного года. Сама премия «Артист года в мире звукозаписи» вручается 11-й год подряд, и для Свифт это уже четвертая награда – она ранее получала ее в 2014, 2019 и 2022-м годах.

Напомним, что в прошлом году певица также выпустила концертный фильм TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, ставший самым кассовым фильмом-концертом в США. В общей сложности лента смогла освоить $261,6 млн в мировом прокате.

В начале февраля Disney+ приобрел права на эксклюзивный стриминговый показ расширенной версии шоу за более чем $75 млн, что стало одной из самых крупных сделок в истории онлайн-кинотеатров.

Фото: кадр из фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Никиту Кукушкина* иноагентом
Подробнее
Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском
Подробнее
Касса России: «Лед 3» стал лидером проката
Подробнее
Итоги российского кинопроката за 2023 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» собрал больше 500 млн рублей
Подробнее
МВД России объявило в розыск гендиректора киностудии «Ленфильм»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии BAFTA
Подробнее
Минкультуры назвало приоритетные направления поддержки кино в 2024 году
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Красный 5»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году
Подробнее
Люк Бессон экранизирует «Дракулу» Брэма Стокера
Подробнее
Стриминговые сервисы Peacock и Paramount+ могут объединиться
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 февраля 2024 года
Подробнее
Российские телеканалы сократили показ зарубежного кино почти до четверти эфира
Подробнее