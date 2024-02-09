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Disney+ приобрел права на фильм-концерт Тейлор Свифт за более чем $75 млн

Автор: Илья Кувшинов

9 февраля 2024

Ранее сервис заплатил похожую сумму за видеоверсию мюзикла «Гамильтон»

Тейлор Свифт продолжает успешно зарабатывать на своем музыкальном фильме – по сообщению Variety, Disney+ приобрел права на эксклюзивный стриминговый показ концерта TAYLOR SWIFT: ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSION) за более чем $75 млн.

Сообщается, что в борьбе за права также принимали участие Netflix и Universal, однако Disney смогла предложить певице большую сумму.

Стоит отметить, что это одна из самых крупных сделок в истории онлайн-кинотеатров, сравнимая только с покупкой видеоверсии мюзикла Лин-Мануэля Миранды ГАМИЛЬТОН тем же Disney+ в феврале 2020 года – ранее отмечалось, что она обошлась сервису в $75 млн.

Тогда инсайдеры полагали, что студия инвестирует не только в покупку картины, а надеется заинтересовать Миранду своими дальнейшими проектами. Четыре года спустя можно подтвердить, что план Disney удался: за это время музыкант и актер написал оригинальные песни для мультфильма ЭНКАНТО и игровой версии РУСАЛОЧКИ. Не исключено, что нечто похожее планируется и с Тейлор Свифт.  

THE ERAS TOUR дебютирует на сервисе 15 марта.

Фото: соцсети Тейлор Свифт

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