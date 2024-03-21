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Марго Робби спродюсирует экранизацию игры The Sims

Автор: Илья Кувшинов

21 марта 2024

Режиссером картины выступит Кейт Херрон

Производственная компания Марго Робби LuckyChap займется разработкой фильма по игре The Sims. Об этом сообщает Variety.

Режиссером картины выступит постановщик первого сезона «Локи» Кейт Херрон. Она же напишет сценарий в соавторстве с Бриони Редман.

Инсайдеры утверждают, что лента находится на ранней стадии разработки, поэтому пока неизвестно, какая именно студия может за него взяться. Тем не менее, стоит отметить, что в феврале LuckyChap заключила эксклюзивный контракт с Warner Bros. на создание проектов.

The Sims дебютировала на рынке в 2000 году, став одной из самых популярных игр в истории. В прошлом году аудитория симулятора жизни составила более 70 млн игроков со всего мира.

Напомним, что для компании Марго Робби, которой актриса руководит совместно с продюсерами Томом Акерли и Джоси Макнамарой, это уже не первый проект, основанный на известной интеллектуальной собственности – в прошлом году LuckyChap выпустила БАРБИ Греты Гервиг, ставшую кассовым и культурным феноменом.

Фото: кадр из игры The Sims

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