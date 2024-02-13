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Производственная компания Марго Робби заключила эксклюзивный контракт с Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2024

В числе картин компании за прошлый год – «Барби» и «Солтберн»

После успеха БАРБИ Warner Bros. продолжит работать с Марго Робби – студия заключила эксклюзивный контракт на создание проектов с производственной компанией LuckyChap, которой актриса руководит совместно с продюсерами Томом Акерли и Джоси МакНамарой. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Эта сделка стала еще одной победой для глав киноподразделения WB Майкла Де Луки и Памелы Эбди, недавно подписавших соглашение (правда, неэксклюзивное) с Томом Крузом и сумевших привлечь Райана Куглера для создания своего нового проекта.

Первым фильмом LuckyChap стала драма ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ в 2017 году – лента была номинирована на премию «Оскар» в трех категориях, включая лучшую женскую роль. За прошлый год компания выпустила три картины: БОСТОНСКИЙ ДУШИТЕЛЬ, СОЛТБЕРН и БАРБИ, ставшую кассовым и культурным феноменом.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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