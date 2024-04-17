«Триколор Кино и ТВ» займется созданием оригинальных проектов
Автор: Илья Кувшинов
17 апреля 2024
В 2023 году российские стриминги выпустили 176 «ориджиналс»
Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» станет еще одним сервисом, который в 2024 году сделает упор на создание собственных оригинальных проектов.
Об этом заявил директор компании по работе с органами государственной власти Владимир Трунов на конференции «Телеком Интенсив ‘24» в Санкт-Петербурге. Более детальной информации пока нет.
Напомним, что, согласно недавнему исследованию аналитической компании J'son & Partners Consulting, в прошлом году российские онлайн-кинотеатры выпустили 176 «ориджиналс», что на 26% превышает результат 2022 года.
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