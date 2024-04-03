Выручка российского рынка видеосервисов за 2023 год выросла на 28,9%

Сами онлайн-кинотеатры смогли заработать 91,01 млрд рублей

Аналитическая компания J'son & Partners Consulting подготовила большое исследование рынка легальных видеосервисов в 2023 году.

Согласно ему, выручка российского рынка видеосервисов за минувший год составила 111,7 млрд рублей без НДС. Отмечается, что рынок не только полностью восстановился от провала 2022 года (86,65 млрд), продемонстрировав прирост в 28,9%, но и даже превысил максимумы 2021 года (98,99 млрд). Аналитики полагают, что среднегодовой рост развития рынка на ближайшие четыре года составит 6,6% и вырастет до 153,75 млрд рублей к 2028 году.

В связи с ростом общего числа подписчиков легальных видеосервисов и стоимостью подписки увеличилась доля модели монетизации SVOD (74,49 млрд рублей, прирост 46,6% год к году). Это укладывается в общемировую тенденцию – число подписчиков SVOD в мире в 2023 году достигло 1,5 млрд и может вырасти на 321 млн к 2029 году. Мировые доходы AVOD, в свою очередь, оказались меньше прогноза в минувшем году, однако предполагается, что со временем они отыграют свои позиции будут расти быстрее, чем прибыль от SVOD.

Отдельно онлайн-кинотеатры смогли заработать за 2023 год 91,01 млрд рублей, что на 33% превышает результаты 2022-го. В числе главных причин роста называются увеличение числа подписчиков и рост стоимости подписки.

Компания оценивает общее количество платных подписчиков легальных видеосервисов в 75,29 млн человек (прирост 33% год к году). В числе лидеров оказались «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви» и Premier. Платную подписку хотя бы на один видеосервис имеют 59,1% опрошенных в городах 100 тыс+. По данным на 1 января 2024 года в среднем по России было оформлено 2,13 подписки на одного пользователя видеосервисов.

Главной причиной отказа от подписки называется желание сэкономить (9,1% опрошенных). Стоит отметить, что отсутствие голливудского контента оказалось не таким важным фактором – об этом сказали только 3,8% опрошенных.

Главными трендами рынка видеоконтента стал рост производства количества оригинальных проектов (по большей части, сериалов, потому что зритель тратит на них 86% всего времени просмотра) и затрат на них, поиск контента в новых странах, сотрудничество платформ, а также создание документального кино. Отмечается, что государство продолжает оставаться крупнейшим заказчиком производства. Аналитики предполагают, что данные тренды окажутся актуальными и в 2024 году.

Лидером по количеству «ориджиналс» в 2023 году стал онлайн-кинотеатр Premier (65), на втором месте оказался Okko (31), а бронза досталась KION (28). Четвертое место занял Start (27), а пятое – Wink (24). Подчеркивается, что аудитория стала привыкать к тому, что на легальных видеосервисах основное предложение формируют российские производители.

Выручка пиратских видеосервисов в 2023 году составила 3,36 млрд руб, что составило 2,9% в общей выручке «объединенного» рынка видеосервисов (легальных и пиратских). Для сравнения, в 2016-2017 годах она составляла четверть всех доходов.

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