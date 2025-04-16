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Турция готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере кино

Автор: Илья Кувшинов

16 апреля 2025

В частности, речь идет об организации визитов турецких звезд

Руководитель Института им. Юнуса Эмре Абдуррахман Алий заявил в разговоре с ТАСС, что Турция готова прорабатывать более активное сотрудничество с Россией в области кинематографа.

В частности, он уточнил, что турецкая сторона готова заняться организацией приезда любого местного актера:

«Мы с коллегами обсуждали вопрос активизации сотрудничества в сфере кино. Я поручил нашим сотрудникам детально проработать этот вопрос, поскольку мы рассматриваем кинематограф как один из инструментов продвижения страны на мировой арене. Пока сложно сказать, кто именно из актеров может приехать, но если у российской стороны есть пожелания видеть тех или иных звезд турецких сериалов, вы можете передать их нам. Мы понимаем и отмечаем, насколько это важно и насколько эффективно, когда артисты приезжают, ведь представители культуры – это своего рода посланники нашего государства», – заявил Алий.

Напомним, что ранее в Россию прилетал Бурак Озчивит для участия в съемках ЕЛОК 11 и сериала «Я к тебе надолго», а также Ханде Эрчел, Барыш Ардуч и Джан Яман в рамках промо-кампаний своих новых проектов.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

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