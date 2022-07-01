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Universal Pictures закроет свой российский офис

Автор: Никита Никитин, Виолетта Палий

1 июля 2022

Информацию подтвердил источник БК в компании

Компания Universal Pictures закроет свой российский офис. Информацию об окончательном уходе мейджора из России подтвердил источник БК в компании. Как отмечено в сообщении, которое Universal ранее отправила ряду кинотеатров, операции компании будут свёрнуты в течение нескольких месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — указано в письме Universal.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. 

Ранее БК сообщил, что российские офисы некоторых голливудских мейджоров продолжают свою работу. В частности в местном подразделении Disney уточнили, что работа офиса приостановлена, но он не закрыт. Информации об официальном возвращении их фильмов в прокат нет.

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