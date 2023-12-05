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Российский фильм «Ванлав» попал в лонг-лист премии «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

5 декабря 2023

Шорт-лист этого года будет объявлен 21 декабря

Отечественная лента Вари Яковлевой «Ванлав» производства студии «ШАР» прошла квалификационный отбор премии «Оскар» в категории «Анимационный короткометражный фильм». 

Фильм рассказывает о девушке, которая, оставаясь один на один с непрошенными, агрессивными гостями в собственном доме, из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам. Прошлый короткометражный мультфильм Яковлевой, «Жизнь-паскуда», также вошел в лонг-лист премии Киноакадемии за 2022 год.

Шорт-лист этого года будет объявлен 21 декабря, а номинанты станут известны 23 января 2024 года. 96-й «Оскар» пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024 года.
 
Напомним, что в сентябре стало известно, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на соискание премии в категории «Лучший международный фильм», была приостановлена.

Фото: кадр из фильма «Ванлав»

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