Российский фильм «Ванлав» попал в лонг-лист премии «Оскар»

Шорт-лист этого года будет объявлен 21 декабря

Отечественная лента Вари Яковлевой «Ванлав» производства студии «ШАР» прошла квалификационный отбор премии «Оскар» в категории «Анимационный короткометражный фильм».

Фильм рассказывает о девушке, которая, оставаясь один на один с непрошенными, агрессивными гостями в собственном доме, из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам. Прошлый короткометражный мультфильм Яковлевой, «Жизнь-паскуда», также вошел в лонг-лист премии Киноакадемии за 2022 год.

Шорт-лист этого года будет объявлен 21 декабря, а номинанты станут известны 23 января 2024 года. 96-й «Оскар» пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024 года.



Напомним, что в сентябре стало известно, что работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на соискание премии в категории «Лучший международный фильм», была приостановлена.

Фото: кадр из фильма «Ванлав»