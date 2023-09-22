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Работа Российского оскаровского комитета приостановлена

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2023

Об этом рассказал продюсер Федор Попов

Работа Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные кинокартины на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», приостановлена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера Федора Попова.

«Я состоял в комиссии по выдвижению на «Оскар», когда она работала, – пояснил он. – Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась».

Попов отметил, что в текущих политических обстоятельствах выдвижение на премию Киноакадемии выглядело бы «предельно неуместно».

Несколько кинематографистов, которые входили в комиссию, также подтвердили, что в этом году Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар». Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ пока никак не прокомментировала эту новость.

Напомним, что в сентябре прошлого года президиум Национальной киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный проект на соискание премии. Тогда же, в знак протеста председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай ушел со своего поста. Вслед за постановщиком комитет покинули Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и Алексей Учитель.

Номинанты на премию Киноакадемии будут объявлены 23 января 2024 года, а сама церемония пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024-го.

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