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Председатель Российского оскаровского комитета покидает пост

Автор: БК

27 сентября 2022

Павел Чухрай не согласен с решением президиума Киноакадемии РФ не выдвигать фильм на кинопремию

Председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай уходит с поста в знак протеста против решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар», сообщает ТАСС. Чухрай занимал эту позицию с 2021 года.

26 сентября Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ объявила, что президиум Киноакадемии РФ решил не выдвигать в 2022 году фильм на премию «Оскар». 

Чухрай отправил письмо членам оскаровского комитета России, в котором отмечено, что руководство Академии соответствующее решение приняло в одностороннем порядке — «с членами организации не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении». 

Павел Чухрай добавил, что членам Оскаровского комитета свое письмо о выходе из состава комиссии также направил режиссер Николай Досталь.

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