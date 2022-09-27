Председатель Российского оскаровского комитета покидает пост

Павел Чухрай не согласен с решением президиума Киноакадемии РФ не выдвигать фильм на кинопремию

Председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай уходит с поста в знак протеста против решения президиума Киноакадемии России не выдвигать фильм на «Оскар», сообщает ТАСС. Чухрай занимал эту позицию с 2021 года.

26 сентября Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ объявила, что президиум Киноакадемии РФ решил не выдвигать в 2022 году фильм на премию «Оскар».

Чухрай отправил письмо членам оскаровского комитета России, в котором отмечено, что руководство Академии соответствующее решение приняло в одностороннем порядке — «с членами организации не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении».

Павел Чухрай добавил, что членам Оскаровского комитета свое письмо о выходе из состава комиссии также направил режиссер Николай Досталь.