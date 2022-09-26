top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в этом году

Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в этом году

Автор: БК

26 сентября 2022

Такое решение в России принято впервые

Президиум национальной Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году фильм на премию «Оскар». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации. 

Еще на прошедшей неделе был опубликован лонг-лист картин, которые претендентуют на попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» от России. В список вошли 122 фильма, в числе которых — ПЕРВЫЙ ОСКАР Сергея Мокрицкого, МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ Егора Кончаловского, ДЕКАБРЬ Клима Шипенко и МЕЖСЕЗОНЬЕ Александра Ханта. 

Ранее режиссер Никита Михалков выступил против выдвижения фильмов от России на премию «Оскар». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино назвал фильмы независимых компаний, которые получат господдержку
Подробнее
«Дни короткометражного кино» объявили о старте приема заявок
Подробнее
Российские кинокомпании подвели итоги участия в рынке Broadcast Worldwide 2022
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» обновил даты проведения
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок
Подробнее
Московские власти выделили 300 млн рублей помощи столичным кинотеатрам
Подробнее
Начинается четвертый день фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Красная шапочка» вырвалась в лидеры
Подробнее
В Сочи пройдет пятый день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
В Сочи продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр viju провел презентацию в рамках фестиваля «Новый сезон»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 22–25 сентября 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Красная шапочка» опережает «Артек»
Подробнее
«Новый сезон», день четвертый: половое воспитание и дуэльный кодекс
Подробнее
«Новый сезон», день второй: темные времена
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 сентября
Подробнее
Видеосервис Start провел вечеринку в честь своего пятилетия
Подробнее
На курорте «Роза Хутор» закрылся фестиваль «Новый сезон»
Подробнее
«Новый сезон», день третий: гламур, маньяки и «Песняры»
Подробнее