Российская киноакадемия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в этом году
Автор: БК
26 сентября 2022
Такое решение в России принято впервые
Президиум национальной Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году фильм на премию «Оскар». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.
Еще на прошедшей неделе был опубликован лонг-лист картин, которые претендентуют на попадание в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» от России. В список вошли 122 фильма, в числе которых — ПЕРВЫЙ ОСКАР Сергея Мокрицкого, МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ Егора Кончаловского, ДЕКАБРЬ Клима Шипенко и МЕЖСЕЗОНЬЕ Александра Ханта.
Ранее режиссер Никита Михалков выступил против выдвижения фильмов от России на премию «Оскар».
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