Онлайн-кинотеатр viju провел презентацию в рамках фестиваля «Новый сезон»

Одним из спикеров мероприятия стал Александр Цыпкин

22 сентября в рамках деловой программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» состоялась презентация новых индустриальных технологий видеосервиса viju, который входит в ГК Viasat. В качестве спикера выступил директор по цифровым проектам компании Ярослав Шуваев при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина.

«viju – первый в России стриминговый сервис, который предложил выбирать фильмы и сериалы по «киномам» – коротким наиболее ярким и показательным фрагментам из кинолент, специально подобранным нейросетью. Чем чаще пользователь взаимодействует с «киномами», тем лучше умный алгоритм рекомендаций понимает его предпочтения, а значит, он быстрее найдет фильм, который ему точно понравится», – подчеркнул Шуваев.

Видеосервис представил рекомендательную систему «Мой канал». Как отметил Шуваев, в разделе «Мой канал» можно ставить лайки или дизлайки и откладывать фильмы, которые хочется посмотреть прямо сейчас или в другое удобное время.

Александра Цыпкина интересовало, в том числе, готов ли Ярослав продать свои уникальные технологии, каким он видит онлайн-кинотеатр будущего и что важнее: искусственный интеллект или человек.

«Современные технологии оптимизировали огромное количество процессов. А тут нейросеть подбирает отрывки фильмов прямо под тебя. viju – как идеальная машина, которая все о нас знает. Сервис относительно новый, но старается брать не только премиальным контентом, но и своим искусственным интеллектом, с помощью которого постоянно взаимодействует с подписчиками», — рассказал Цыпкин.

Цыпкин также показал гостям презентации как составлять плейлист на viju.