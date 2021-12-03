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Владимир Кириенко станет новым гендиректором VK

Автор: Виолетта Палий

3 декабря 2021

Он сменит на данном посту Бориса Добродеева

Новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. На данной позиции он сменит Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года.

Сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года. В его зону ответственности входили цифровая трансформация компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

В Ростелекоме отказались от комментариев. Представитель VK отказался «комментировать слухи».

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