Владимир Кириенко станет новым гендиректором VK

Он сменит на данном посту Бориса Добродеева

Новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. На данной позиции он сменит Бориса Добродеева, возглавлявшего холдинг с 2016 года.

Сын первого заместителя главы администрации президента Владимир Кириенко стал вице-президентом «Ростелекома» в сентябре 2016 года. В его зону ответственности входили цифровая трансформация компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

В Ростелекоме отказались от комментариев. Представитель VK отказался «комментировать слухи».