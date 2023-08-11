Кинофестиваль «Выборг» объявил нового президента

Со следующего года смотр также вернет себе прежнее название – «Окно в Европу»

На торжественной церемонии закрытия XXXI Фестиваля российского кино «Выборг 2023» генеральный продюсер Геворг Нерсисян объявил нового президента смотра.

Им стал режиссер и сценарист Сергей Урсуляк, занимавший в этом году пост председателя жюри конкурса игрового кино.

«Это очень ответственно, – отметил он. – Я отказывался, но недолго. Я думаю, что пришло время отдать долги тем людям, которым мы очень многим обязаны. Я говорю сейчас о Савве Кулише, Марлене Хуциеве, Вадиме Абдрашитове, Микаэле Таривердиеве, Станиславе Ростоцком, и, конечно же, Армене Медведеве. Мое согласие – это попытка отдать им этот долг. Но это совершенно не означает, что должность президента пожизненная. Давайте попробуем!»

Также со следующего года фестиваль вернет себе прежнее название – «Окно в Европу». С подобным предложением на церемонии закрытия к организаторам обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Петр I открывал окно в Европу, не нам его закрывать», – сказал он.

Напомним, что главной награды жюри игрового конкурса «Выборг 2023» удостоилась лента Антона Коломееца СВЕТ. Фильм также получил Большой приз им. Армена Медведева в конкурсе «Выборгский счет».

Фото: Геннадий Авраменко